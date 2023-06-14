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каплан протест | Фото: скриншот
14.06.2023 21:24 Алина Груднева

Десятки протестующих против реформы вновь вышли на Каплан

Вечером, 14 июня, десятки протестующих против правовой реформы вышли на демонстрацию на Каплан в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Ynet.

Они вышли на демонстрацию в ответ на призыв лидеров протеста, которые днем заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается затянуть голосование в комитет по назначению судей.

"Никаких переговоров и отказа от протеста, когда меч диктатуры навис над шеей демократии", - сказали они.
 

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