



Десятки протестующих против реформы вновь вышли на Каплан

Вечером, 14 июня, десятки протестующих против правовой реформы вышли на демонстрацию на Каплан в Тель-Авиве.



Об этом сообщает Ynet.



Они вышли на демонстрацию в ответ на призыв лидеров протеста, которые днем заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается затянуть голосование в комитет по назначению судей.



"Никаких переговоров и отказа от протеста, когда меч диктатуры навис над шеей демократии", - сказали они.

