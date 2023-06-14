Десятки протестующих против реформы вновь вышли на Каплан
Вечером, 14 июня, десятки протестующих против правовой реформы вышли на демонстрацию на Каплан в Тель-Авиве.
Об этом сообщает Ynet.
Они вышли на демонстрацию в ответ на призыв лидеров протеста, которые днем заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается затянуть голосование в комитет по назначению судей.
"Никаких переговоров и отказа от протеста, когда меч диктатуры навис над шеей демократии", - сказали они.
קפלן, רביעי 21:00 pic.twitter.com/dgSVo7OUmA— Restart Israel (@restart_israel) June 14, 2023
עכשיו קפלן פינת עזריאלי pic.twitter.com/N2mLoixOWC— רות לירן PsyD (@ruthshalva) June 14, 2023
קפלן. עכשיו pic.twitter.com/6sV4TpUUNL— Karen Saar (@KarenSaar5) June 14, 2023