Десятки полицейских на демонстрации солидарности с офицером ЯСАМ
Десятки полицейских полицейского спецназа ЯСАМ пришли на демонстрацию солидарности перед офисами департамента полицейских расследований (МАХАШ) в Тель-Авиве.
Демонстрация проводится перед началом расследования в отношении командира ЯСАМ в Тель-Авивском округе Яира Хануна и еще четырех полицейских по подозрению в применении насилия против демонстрантов в трех инцидентах.
В момент прибытия Хануна к зданию МАХАШ он был встречен аплодисментами и радостными возгласами полицейских на месте.