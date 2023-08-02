Новости » Политика
Десятки полицейских на демонстрации солидарности с офицером ЯСАМ
02.08.2023 10:36 Аркадий Бочаровский

Десятки полицейских на демонстрации солидарности с офицером ЯСАМ

Десятки полицейских полицейского спецназа ЯСАМ пришли на демонстрацию солидарности перед офисами департамента полицейских расследований (МАХАШ) в Тель-Авиве.

Демонстрация проводится перед началом расследования в отношении командира ЯСАМ в Тель-Авивском округе Яира Хануна и еще четырех полицейских по подозрению в применении насилия против демонстрантов в трех инцидентах.

В момент прибытия Хануна к зданию МАХАШ он был встречен аплодисментами и радостными возгласами полицейских на месте.
 


 



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы