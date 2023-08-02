



Десятки полицейских на демонстрации солидарности с офицером ЯСАМ

Десятки полицейских полицейского спецназа ЯСАМ пришли на демонстрацию солидарности перед офисами департамента полицейских расследований (МАХАШ) в Тель-Авиве.



Демонстрация проводится перед началом расследования в отношении командира ЯСАМ в Тель-Авивском округе Яира Хануна и еще четырех полицейских по подозрению в применении насилия против демонстрантов в трех инцидентах.



В момент прибытия Хануна к зданию МАХАШ он был встречен аплодисментами и радостными возгласами полицейских на месте.



מפקד יס"מ ת"א סנ"צ יאיר חנונה מגיע על מדים לחקירה במח"ש בחשד לתקיפת מפגינים - ומתקבל במחיאות כפיים סוערות בידי עשרות חבריו ושוטריו ליחידה: "אוהבים אותך!" pic.twitter.com/fxQHS2tnag — Josh Breiner (@JoshBreiner) August 2, 2023