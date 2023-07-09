



Десятки левых атаковали представителя 14-го канала и его маленьких детей



Группа из нескольких десятков активистов протеста пришла на демонстрацию перед домом Натаниэля Симан-Тов, представителя владельца 14-го канала.



В прошлую пятницу, 7 июля, Симан-Тов покинул свой дом в Рамат-ха-Шароне вместе с женой и двумя маленькими детьми. Демонстранты, узнавшие его, яростно атаковали автомобиль, перекрыли дорогу в нарушение закона и стали бить по машине палками с флагами, крича при этом на его пассажиров.



Немногочисленные сотрудники полиции, присутствовавшие на месте происшествия, с трудом справились с протестующими и выдворили их с дороги.



Сегодня утром, 9 июля, на протестующих была подана жалоба в полицию Израиля.