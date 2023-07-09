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Десятки левых атаковали представителя 14-го канала и его маленьких детей
09.07.2023 13:35 Аркадий Бочаровский

Десятки левых атаковали представителя 14-го канала и его маленьких детей


Группа из нескольких десятков активистов протеста пришла на демонстрацию перед домом Натаниэля Симан-Тов, представителя владельца 14-го канала.

В прошлую пятницу, 7 июля, Симан-Тов покинул свой дом в Рамат-ха-Шароне вместе с женой и двумя маленькими детьми. Демонстранты, узнавшие его, яростно атаковали автомобиль, перекрыли дорогу в нарушение закона и стали бить по машине палками с флагами, крича при этом на его пассажиров.

Немногочисленные сотрудники полиции, присутствовавшие на месте происшествия, с трудом справились с протестующими и выдворили их с дороги. 

Сегодня утром, 9 июля, на протестующих была подана жалоба в полицию Израиля.

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