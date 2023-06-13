



Десятки истребителей F-18 из Австралии могут достаться Украине

Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18. Речь идет о 41 единице. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.



По его словам, был сделан первоначальный запрос о состоянии примерно 41 самолета, хранящегося на авиабазе к северу от Сиднея. И Украина рассматривает потенциальную передачу этих самолетов, которые могли бы значительно усилить свои воздушные силы.



"Был запрос на информацию (о состоянии F-18-ред.). Украина рассматривает разные возможности в вопросе передачи истребителей, включая эту", - заявил Мирошниченко.



Напомним, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в снабжении Украины F-16, но интерес Украины к австралийским самолетам F-18 стал лишь недавно обсуждаться в публичном пространстве.



Как сообщали СМИ, Австралия обсуждает из США возможность передать Украине истребителей F/A-18 Hornets. Однако до реализации этого плана вроде бы пока далеко.



Впрочем, в Белом доме благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение США важно, поскольку они обладают интеллектуальной собственностью на истребителе. Как известно, Австралия списала 41 самолет F/A-18 и заменила их более современными F-35.