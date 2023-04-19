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Десятки демонстрантов в Реховоте ждут прибытия Нетаниягу
19.04.2023 19:08 Алина Груднева

Десятки демонстрантов в Реховоте ждут прибытия Нетаниягу

Вечером, 19 апреля, десятки демонстрантов против правовой реформы вышли на акцию протеста в районе Научного парка в Реховоте.

Они собрались там в преддверии прибытия туда премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
 


  В то же время в Тель-Авиве проходит митинг сторонников правовой реформы. Ожидается, что демонстранты пройдут маршем к дому бывшего председателя БАГАЦа Аарона Барака.


 

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