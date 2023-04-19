Десятки демонстрантов в Реховоте ждут прибытия Нетаниягу
Вечером, 19 апреля, десятки демонстрантов против правовой реформы вышли на акцию протеста в районе Научного парка в Реховоте.
Они собрались там в преддверии прибытия туда премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
רחובות pic.twitter.com/4JW0roEUhq— Nimrod Eshed (@NimrodEshed) April 19, 2023
שיר מיוחד שנכתב עבור ביבי - רחובות pic.twitter.com/7YEBEsSKh1— לירי בורק שביט (@lirishavit) April 19, 2023
В то же время в Тель-Авиве проходит митинг сторонников правовой реформы. Ожидается, что демонстранты пройдут маршем к дому бывшего председателя БАГАЦа Аарона Барака.
רחובות, אומרת לא לרודן pic.twitter.com/m3sjXbbGO7— איתי إيتاي (@itaiy2) April 19, 2023