



Десятки демонстрантов в Реховоте ждут прибытия Нетаниягу

Вечером, 19 апреля, десятки демонстрантов против правовой реформы вышли на акцию протеста в районе Научного парка в Реховоте.



Они собрались там в преддверии прибытия туда премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



שיר מיוחד שנכתב עבור ביבי - רחובות pic.twitter.com/7YEBEsSKh1 — לירי בורק שביט (@lirishavit) April 19, 2023

רחובות, אומרת לא לרודן pic.twitter.com/m3sjXbbGO7 — איתי إيتاي (@itaiy2) April 19, 2023

В то же время в Тель-Авиве проходит митинг сторонников правовой реформы. Ожидается, что демонстранты пройдут маршем к дому бывшего председателя БАГАЦа Аарона Барака.