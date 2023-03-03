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Десятки демонстрантов протестуют под домом Эдельштейна
03.03.2023 14:19 Алина Груднева

Десятки демонстрантов протестуют под домом Эдельштейна

Днем, 3 марта, десятки протестующих против правовой реформы собрались возле дома главы комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейна в Герцлии.

Они вышли на акцию протеста с израильскими флагами и плакатами.

Демонстранты призывают Эдельштейна "не протягивать руку к ликвидации демократии".
 

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