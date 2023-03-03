Десятки демонстрантов протестуют под домом Эдельштейна
Днем, 3 марта, десятки протестующих против правовой реформы собрались возле дома главы комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейна в Герцлии.
Они вышли на акцию протеста с израильскими флагами и плакатами.
Демонстранты призывают Эдельштейна "не протягивать руку к ликвидации демократии".
עשרות מפגינים בפינת הרחובות בן צבי וקרן היסוד בהרצליה פיתוח סמוך לביתו של ח"כ יולי אדלשטיין. pic.twitter.com/OfU4bwNeSG— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 3, 2023