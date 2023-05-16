



Десятки человек отмечают День Накбы в Тель-Авиве

Несколько десятков студентов университета провели церемонию на площади возле Тель-Авивского университета в честь Дня Накбы. Контрдемонстрацию в поддержку Израиля провела организация "Им Тирцу".



В ходе церемонии студенты исполнили песню "Mawtini", которая считается неофициальным гимном национального палестинского движения. Люди, присутствовавшие на демонстрации Им Тирцу, скандировали лозунги и пели песни, включая "Am Yisrael Hai", "Mi Shemaamin Lo Mefahed" и "Unicorn".



Представитель Тель-Авивского университета заявил: "Университет не давал разрешения на проведение демонстраций на своей территории, и они должны проводиться на открытой общественной территории за пределами университета и с разрешения муниципалитета и полиции".



Бывший председатель Balad Сами Абу Шехаде написал в Твиттере на английском языке: "Мы отметили #Nakba75 на земле шейха Муванниса, в сегодняшнем "Тель-Авивском университете", спев awtini, моя родина, и подняв флаг #Палестины, потому что мы не забыли наши этнически очищенные деревни, мы не забыли наш народ в изгнании, мы не забыли расизм и дискриминацию, и потому что мы не остановимся, пока не вернем свободу, равенство и возвращение".

