



Десять государств подписали декларации с Украиной о членстве в НАТО

Украина подписала декларации с 10 государствами об их поддержке членства нашей страны в НАТО. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в понедельник, 24 апреля.



По его словам, юбилейной стала общая декларация президентов Украины и Эстонии, подписанная сегодня в Житомире.



"Эстония завершила первую десятку стран альянса (Чехия, Бельгия, Черногория, Литва, Польша, Италия, Латвия, Исландия и Словения), которые уже формализовали поддержку нашего членства в НАТО в таких декларациях", – отметил он.



Кроме того, подписанная декларация "зафиксировала поддержку украинской формулы мира, закрепила готовность к тесному сотрудничеству для привлечения России к ответственности, в том числе путем создания Специального международного трибунала по преступлению агрессии, а также необходимость наработки правовой основы для практического использования замороженных российских активов для восстановления Украины".



"Напомню, что Эстония стала лидером в разработке национального механизма компенсации по арестованным российским активам", - добавил Жовква.



Декларация также подтверждает поддержку Эстонией членства Украины в ЕС и отмечает прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.



Отметим, что в Украине рекордная поддержка членства в НАТО. Против такой перспективы выступают только 3% населения.