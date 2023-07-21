



"Десантники за демократию". Бывший шеф Моссада восхищается отказниками



Тамир Пардо, бывший глава агентства "Моссад", высказал в четверг опасения по поводу законопроекта об основаниях "разумности", заявив, что он "означает конец демократии и позволяет Международному уголовному суду в Гааге проводить расследования и вызывать в суд солдат ЦАХАЛа", выступая на совместной пресс-конференции с Движением за качество управления и протестной группой "Десантники за демократию".



По словам Пардо, законопроект "подвергает опасности солдат ЦАХАЛа", и если он будет принят, "мы не удивимся, если родители не будут отправлять своих детей в армию".



"Мы будем похожи на Иран и Венгрию. Якобы демократия, а на деле диктатура", - сказал он. "Еще через два-три дня мы сможем назвать Израиль бывшей демократией".



Позже, в четверг, Пардо заявил в интервью 12-му каналу, что Нетаниягу следует отдать под суд за "переворот", который он совершил своим законом о реорганизации судебной системы.



Пардо сказал, что он "очень восхищается" теми резервистами ЦАХАЛа, которые пригрозили прекратить добровольную службу в резерве, если законопроект будет принят, добавив, что "каждый должен принять свое собственное решение".



"Человек, разрывающий на части народную армию, - это премьер-министр Израиля", - добавил Пардо. "Он не имеет на это никакого права... Он совершает переворот, со всеми элементами переворота, которые зафиксированы во всех учебниках истории. Вот что он делает, и за это, я надеюсь, однажды он предстанет перед судом".



"Когда премьер-министр превращает демократическое государство в диктатуру, он должен быть привлечен к ответственности", - сказал Пардо. "Он получил мандат на легитимное правительство, задача которого - управлять. А не для правительства, задачей или целью которого является изменение характера режима в Израиле".

