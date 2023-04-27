



ДеСантис раскритиковал политику Байдена на Ближнем Востоке

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, предполагаемый соперник Дональда Трампа на республиканских президентских выборах, в четверг отказался подтвердить в Иерусалиме, что он будет баллотироваться, сосредоточившись вместо этого на важности американо-израильских отношений и предполагаемых ошибках нынешнего Белого Дом.

Он сделал несколько заявлений по ближневосточной политике президента США Джо Байдена.

“До того, как эта администрация вступила в должность, Ближний Восток, вероятно, был в таком же хорошем состоянии, как и в течение долгого времени”, — сказал он, косвенно похвалив своего вероятного главного оппонента Республиканской партии.

“Я думаю, что эта администрация работала сверхурочно, чтобы оттолкнуть саудовцев», — заявил ДеСантис.

Байден пообещал в качестве кандидата относиться к Саудовской Аравии как к “изгою” из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги, а в качестве президента пригрозил “последствиями” для королевства Персидского залива после того, как оно привело к сокращению добычи нефти ОПЕК.

Израиль работает над нормализацией отношений с Саудовской Аравией — цель, которую премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал достичь. “Я абсолютно уверен, что при правильной политике и правильных отношениях вы могли бы увидеть, как Саудовская Аравия признает существование Израиля“, — сказал губернатор Флориды.



Он также раскритиковал подход Байдена и его бывшего босса Барака Обамы к Ирану.



“Мы видели провал иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 году, которая наводнила Иран деньгами, омолодила их экономику и привела к финансированию терроризма на всем Ближнем Востоке“, — сказал он.



“Во время предыдущей администрации, администрации Трампа, Иран был на грани. Иран оказался в отчаянном положении, потому что его пытались привлечь к ответственности“, — добавил он.



Он также высоко оценил принятое в 2018 году решение Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который он назвал “вечной столицей еврейского народа“.



44-летний ДеСантис также слегка завуалированно обрушился на публичные комментарии представителей администрации Байдена о внутренней борьбе в Израиле по поводу судебной реформы.



