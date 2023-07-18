Новости » Политика
ДеСантис изложил свою ближневосточную политику в поддержку Израиля
18.07.2023 11:30 Евгения Маркова

ДеСантис изложил свою ближневосточную политику в поддержку Израиля

Выступая перед организацией “Объединенные христиане за Израиль” (CUFI) на их ежегодном саммите в Вашингтоне 17 июля, Рон ДеСантис заявил о своей решительной поддержке Израиля.

В случае победы на президентских выборах, сообщил губернатор Флориды на саммите, он будет настаивать на заключении мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, чтобы “положить конец конфликту Израиля с палестинцами”.

ДеСантис отметил, что прекратит усилия администрации Байдена по умиротворению Ирана и возродит соглашение администрации Обамы о ядерном оружии с теократией, которая поклялась применить ядерное оружие против Израиля.

По его словам, Флорида начала расследование в отношении финансовой группы Morningstar “за нарушение нашего закона о запрете BDS”. 
“Мы не позволим им нацелиться на Израиль и остаться безнаказанным”, – подчеркнул политик.

Во Флориде с 2016 года действует закон против BDS.

“Они пытаются использовать экономику и бизнес, чтобы навязать радикальную левую повестку дня. Это неправильно и разрушительно для страны”, – считает ДеСантис.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы