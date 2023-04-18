



Дери вызвал гнев, предложив скидки на захоронение пережившим Холокост

Председатель ШАС Арье Дери предложил скидки на участки для захоронения пережившим Холокост, вызвав возмущение в Израиле.



Соответствующий пост он опубликовал в День памяти жертв Холокоста в Twitter, однако из-за волны критики позже его удалил.



"В День памяти жертв Холокоста ШАС заботится о чести и благополучии тех, кто пережил Холокост. Это меньшее, что мы можем сделать для тех, кто еще с нами", - написал Дери.



Его слова вызвали возмущение в соцсети, из-за чего пост депутату пришлось удалить.

