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Дери вызвал гнев, предложив скидки на захоронение пережившим Холокост
18.04.2023 21:50 Алина Груднева

Дери вызвал гнев, предложив скидки на захоронение пережившим Холокост

Председатель ШАС Арье Дери предложил скидки на участки для захоронения пережившим Холокост, вызвав возмущение в Израиле.

Соответствующий пост он опубликовал в День памяти жертв Холокоста в Twitter, однако из-за волны критики позже его удалил.

"В День памяти жертв Холокоста ШАС заботится о чести и благополучии тех, кто пережил Холокост. Это меньшее, что мы можем сделать для тех, кто еще с нами", - написал Дери.

Его слова вызвали возмущение в соцсети, из-за чего пост депутату пришлось удалить.
 

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