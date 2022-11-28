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Дери выдвинул ультиматум Нетаниягу
28.11.2022 21:46 Алина Груднева

Дери выдвинул ультиматум Нетаниягу

Лидер ШАС Арье Дери якобы повысил голос на Биньямина Нетаниягу и выдвинул ему ультиматум.

 
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
 
"Мы ответили на ваши просьбы и отказались от казначейства, а затем и от Негева и Галилеи, чтобы позволить вам достичь соглашения с Оцма Йегудит, а вы отказываетесь от соглашений", — якобы сказал Дери. 
 
Уточняется, что лидер ШАС пообещал Нетаниягу отказаться от министерских портфелей и поддерживать правительство Нетаниягу извне, если тот не будет выполнять обещания. 

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