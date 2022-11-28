



Дери выдвинул ультиматум Нетаниягу

Лидер ШАС Арье Дери якобы повысил голос на Биньямина Нетаниягу и выдвинул ему ультиматум.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Мы ответили на ваши просьбы и отказались от казначейства, а затем и от Негева и Галилеи, чтобы позволить вам достичь соглашения с Оцма Йегудит, а вы отказываетесь от соглашений", — якобы сказал Дери.

Уточняется, что лидер ШАС пообещал Нетаниягу отказаться от министерских портфелей и поддерживать правительство Нетаниягу извне, если тот не будет выполнять обещания.