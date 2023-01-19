Новости » Политика
19.01.2023 08:56 Аркадий Бочаровский

Дери: У Нетаниягу нет другого выбора, кроме как уволить меня

13-й канал израильского ТВ сообщает, со ссылкой на свои источники в ШАС, что Арье Дери в в частных разговорах говорит: "У Нетаниягу нет другого выбора, кроме как уволить меня"

5 судей из 10 дисквалифицировали Дери обосновывая свое решение предлогом “судебного тупика”, а не на “основании разумности”, и даже если закон будет изменен, Дери может быть дисквалифицирован.
 
Это создает ситуацию, когда изменение оснований разумности не поможет изменить решение БАГАЦа, и коалиции придется искать другие способы обойти дисквалификацию.

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