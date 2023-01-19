



Дери: У Нетаниягу нет другого выбора, кроме как уволить меня

13-й канал израильского ТВ сообщает, со ссылкой на свои источники в ШАС, что Арье Дери в в частных разговорах говорит: "У Нетаниягу нет другого выбора, кроме как уволить меня"



5 судей из 10 дисквалифицировали Дери обосновывая свое решение предлогом “судебного тупика”, а не на “основании разумности”, и даже если закон будет изменен, Дери может быть дисквалифицирован.



Это создает ситуацию, когда изменение оснований разумности не поможет изменить решение БАГАЦа, и коалиции придется искать другие способы обойти дисквалификацию.