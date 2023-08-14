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Дери требует законы о призыве и преодолении вето БАГАЦа
14.08.2023 19:51 Аркадий Бочаровский

Дери требует законы о призыве и преодолении вето БАГАЦа

Председатель ШАС Арье Дери отказывается от просьб Биньямина Нетаниягу смягчить позицию по закону о воинской повинности. 

Источники, участвовавшие в обсуждении этого вопроса, сообщили, что Дери также настаивает на продвижении закона о преодолении вето БАГАЦа.

Нетаниягу сказал Дери, что только если не будет выбора и после принятия закона станет ясно, что он будет признан недействительным БАГАЦем, он будет готов рассмотреть такой вариант. 

Дери и Нетаниягу также обсудили с министром юстиции Яривом Левиным вопрос о комитете по назначению судей и уточнили, что законодательство не может быть принято без широкого согласия. 
 

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