



Дери требует законы о призыве и преодолении вето БАГАЦа

Председатель ШАС Арье Дери отказывается от просьб Биньямина Нетаниягу смягчить позицию по закону о воинской повинности.



Источники, участвовавшие в обсуждении этого вопроса, сообщили, что Дери также настаивает на продвижении закона о преодолении вето БАГАЦа.



Нетаниягу сказал Дери, что только если не будет выбора и после принятия закона станет ясно, что он будет признан недействительным БАГАЦем, он будет готов рассмотреть такой вариант.



Дери и Нетаниягу также обсудили с министром юстиции Яривом Левиным вопрос о комитете по назначению судей и уточнили, что законодательство не может быть принято без широкого согласия.

