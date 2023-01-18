



Дери требует от депутатов ШАС держать язык за зубами

Министр внутренних дел Арье Дери призвал членов фракции ШАС объявить режим молчания относительно процесса в БАГАЦе по поводу его возможного отстранения.



По данным Walla, он призвал депутатов прекратить раздавать комментарии по этому поводу и отменить запланированные интервью.



Ранее министр социального обеспечения от ШАС Яаков Марги сказал, что в БАГАЦе уже все решили относительно вердикта по делу о назначении Дери.



Также источники предположили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразит свое несогласие с решением суда, но в итоге уволит Дери.