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Дери требует от депутатов ШАС держать язык за зубами
18.01.2023 12:40 Алина Груднева

Дери требует от депутатов ШАС держать язык за зубами

Министр внутренних дел Арье Дери призвал членов фракции ШАС объявить режим молчания относительно процесса в БАГАЦе по поводу его возможного отстранения.

По данным Walla, он призвал депутатов прекратить раздавать комментарии по этому поводу и отменить запланированные интервью.

Ранее министр социального обеспечения от ШАС Яаков Марги сказал, что в БАГАЦе уже все решили относительно вердикта по делу о назначении Дери.

Также источники предположили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразит свое несогласие с решением суда, но в итоге уволит Дери.

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