



Дери: Судебные законы могут быть приняты, “когда мы захотим”

Коалиция может выдвинуть законы о судебной реформе “когда захочет”, если не будет достигнут компромисс с оппозицией на текущих переговорах в резиденции президента, заявил председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери газете ”Хадерех” в понедельник.



"Мы будем сидеть и говорить, если мы придем к соглашениям, которые будут наилучшими, мы все, конечно, будем счастливы, если будут достигнуты взаимопонимание и соглашения, - сказал Дери. - Но если нет, мы будем действовать без них [оппозиции]. Давайте не будем забывать, что законы готовы ко второму и третьему чтению, нам не нужно ждать месяцами. Когда мы захотим, мы можем войти в пленум и принять законы".



Лидеры протеста против судебной реформы в ответ выступили с заявлением: “Дери, осужденный преступник, стремится разорвать народ, разрушить экономику и резервную армию. Только массовые протесты помешают людям диктатуры разрушить Израиль”. В заключение лидер протестов призвал людей присоединиться к еженедельным субботним протестам на улице Каплан в Тель-Авиве .



Комментарий Дери прозвучал после множества комментариев с обеих сторон политического раскола, которые были истолкованы как угрозы продолжающимся переговорам.



