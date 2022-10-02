



Дери сделал предупреждение судьям БАГАЦа

Председатель ШАС Арье Дери заявил в интервью 12-му каналу израильского ТВ, что если судьи БАГАЦа лишат его права занимать пост министра в следующем правительстве, этот пункт будет отменен законом.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Закон в Израиле гласит, что я могу служить министром - БАГАЦ должен судить в соответствии с законом. Если Арье Дери, Биньямин Нетаниягу, Смотрич и Бен Гвир сформируют следующее правительство, будет принят пункт об отмене", - заявил Дери.



Дери отметил, что, по его мнению, блок Нетаниягу наберет необходимое количество мандатов для формирования правительства.



