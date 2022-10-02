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Дери сделал предупреждение судьям БАГАЦа
02.10.2022 07:46 Ольга Белозерова

Дери сделал предупреждение судьям БАГАЦа

Председатель ШАС Арье Дери заявил в интервью 12-му каналу израильского ТВ, что если судьи БАГАЦа лишат его права занимать пост министра в следующем правительстве, этот пункт будет отменен законом. 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Закон в Израиле гласит, что я могу служить министром - БАГАЦ должен судить в соответствии с законом. Если Арье Дери, Биньямин Нетаниягу, Смотрич и Бен Гвир сформируют следующее правительство, будет принят пункт об отмене", - заявил Дери. 

Дери отметил, что, по его мнению, блок Нетаниягу наберет необходимое количество мандатов для формирования правительства.

 

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