Дери сделал предупреждение судьям БАГАЦа
Председатель ШАС Арье Дери заявил в интервью 12-му каналу израильского ТВ, что если судьи БАГАЦа лишат его права занимать пост министра в следующем правительстве, этот пункт будет отменен законом.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
"Закон в Израиле гласит, что я могу служить министром - БАГАЦ должен судить в соответствии с законом. Если Арье Дери, Биньямин Нетаниягу, Смотрич и Бен Гвир сформируют следующее правительство, будет принят пункт об отмене", - заявил Дери.
Дери отметил, что, по его мнению, блок Нетаниягу наберет необходимое количество мандатов для формирования правительства.