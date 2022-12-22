



Дери представил на заседании ШАС текст соглашения с Ликудом

Председатель ШАС Арье Дери представил на специальном заседании фракции коалиционное соглашение, достигнутое с Ликудом.



Это произошло днем, 22 декабря.



В ходе встречи члены фракции ознакомились со всеми пунктами соглашения. По словам Дери, ШАС достигла много успехов в таких областях, как благосостояние, прожиточный минимум, здравоохранение, борьба с бедностью, сохранение еврейской идентичности, неприкосновенность Стены Плача, статус главного раввината, религиозные службы, независимость ультраортодоксального образования и прочее.



"Мы действовали ответственно и добились огромных успехов во всех сферах", – сказал Дери.

