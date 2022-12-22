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Дери представил на заседании ШАС текст соглашения с Ликудом
22.12.2022 16:10 Алина Груднева

Дери представил на заседании ШАС текст соглашения с Ликудом

Председатель ШАС Арье Дери представил на специальном заседании фракции коалиционное соглашение, достигнутое с Ликудом.

Это произошло днем, 22 декабря.

В ходе встречи члены фракции ознакомились со всеми пунктами соглашения. По словам Дери, ШАС достигла много успехов в таких областях, как благосостояние, прожиточный минимум, здравоохранение, борьба с бедностью, сохранение еврейской идентичности, неприкосновенность Стены Плача, статус главного раввината, религиозные службы, независимость ультраортодоксального образования и прочее.

"Мы действовали ответственно и добились огромных успехов во всех сферах", – сказал Дери.
 

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