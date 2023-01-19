



Дери отказался от поста спикера Кнессета

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель ШАС Арье Дери продолжают свои усилия по поиску выхода из политической ситуации, возникшей в результате дисквалификации Дери БАГАЦем.



По итогам консультаций, проведенных 19 января с участием адвокатов, Дери исключил возможность назначения на пост спикера Кнессета вместо Амира Оханы - и хочет быть назначенным в качестве альтернативного премьер-министра.



После требования Дери коалиция изучает юридические пути, которые позволили бы через законодательство вновь назначить Дери министром в правительстве. Нетаниягу предпочел бы видеть Дери на посту спикера Кнессета - поскольку эта должность позволяет Дери отбыть часть своего уголовного наказания в качестве члена Кнессета. Однако Дери предпочитает быть назначенным в качестве альтернативного премьер-министра - вариант, который менее приемлем для Нетаниягу, сообщает 12-й канал израильского ТВ.