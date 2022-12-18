



Дери о депортации террориста: необходимый сигнал для сдерживания

Председатель ШАС Арье Дери, который станет министром внутренних дел в новом правительстве, приветствовал депортацию террориста Салаха Хамури во Францию.

"Приветствую завершение процедуры депортации террориста Салаха Хамури, о которой я объявил в сентябре 2020 года. Вышеупомянутый террорист был членом НФОП, участвовал в подстрекательстве и террористической деятельности. Он даже планировал убить раввина Овадью Йосефа", - сказал Дери.

По его словам, депортация террориста является завершением долгого, но справедливого судебного процесса.

"Это необходимый сдерживающий сигнал для всех, кто рассматривает возможность присоединения к террористической организации и подрыву существования государства Израиль", - добавил он.