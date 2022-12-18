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Дери о депортации террориста: необходимый сигнал для сдерживания
18.12.2022 08:24 Алина Груднева

Дери о депортации террориста: необходимый сигнал для сдерживания

Председатель ШАС Арье Дери, который станет министром внутренних дел в новом правительстве, приветствовал депортацию террориста Салаха Хамури во Францию.

 
"Приветствую завершение процедуры депортации террориста Салаха Хамури, о которой я объявил в сентябре 2020 года. Вышеупомянутый террорист был членом НФОП, участвовал в подстрекательстве и террористической деятельности. Он даже планировал убить раввина Овадью Йосефа", - сказал Дери.
 
По его словам, депортация террориста является завершением долгого, но справедливого судебного процесса. 
 
"Это необходимый сдерживающий сигнал для всех, кто рассматривает возможность присоединения к террористической организации и подрыву существования государства Израиль", - добавил он.
 

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