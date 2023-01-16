



Дери: независимо от решения БАГАЦа - я не уйду



13-й канал ТВ сообщил вечером 16 января о том, что министр здравоохранения и внутренних дел, председатель ШАС Арье Дери, заявил членам своей партии на заседании фракции, что независимо от решения БАГАЦа по его делу, он не намерен уходить в отставку.



Дери а также заявил, что решение о его увольнении принимает премьер-министр Нетаниягу.



Полторы недели назад БАГАЦа обсуждал петиции против назначения Дери министром. Это связано с тем, что он был осужден около года назад и получил условный тюремный срок.



Чтобы оправдать его назначение, пришедшая к власти коалиция внесла поправки в основной закон о правительстве, согласно которым назначать на должность будет запрещено только тем, кто действительно был приговорен к реальному тюремному заключению. Ожидается, что вердикт по его делу будет опубликован на этой неделе.