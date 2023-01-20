



Дери настаивает на роли альтернативного премьер-министра

Лидер ШАС Арье Дери настаивает на назначении его альтернативным премьер-министром в ходе продолжающихся переговоров с Биньямином Нетаниягу.



Об этом сегодня, 20 января, сообщает Times of Israel.



Дери и Нетаниягу обсуждали и обдумывали свой следующий шаг в надежде найти альтернативную высокопоставленную роль для лидера ШАС после того, как БАГАЦ постановил, что он не может занимать пост министра. Отмечается, что Нетаниягу и Дери хотят разработать план действий до того, как Дери уйдет в отставку или будет уволен.



Согласно данным 12-го канала, Дери попросил назначить его альтернативным премьер-министром и настаивал на своем дальнейшем участии в кабинете безопасности, в то время как Нетаниягу предлагал ряд других вариантов.



Назначение Дери альтернативным премьер-министром потребует от правительства вынести вотум недоверия самому себе и сформировать новое правительство с разделением власти. Однако, поскольку БАГАЦ никогда не выносил решения о том, может ли осужденный преступник быть назначен на эту роль, этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться судьями.

