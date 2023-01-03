



Дери намерен изменить условия получения израильских паспортов для репатриантов

Министр внутренних дел Арье Дери объявил, что он намерен изменить закон, чтобы репатриантам было труднее получить израильские паспорта, после того, что он называет "эксплуатацией текущей правовой ситуации".



Согласно плану, любой, кто совершает алию, должен будет доказать, что он постоянно проживает в Израиле, в качестве предварительного условия для получения паспорта — то же самое юридическое требование, которое действовало до 2017 года.



Дери говорит, что с тех пор олимы получали паспорта и льготы только для того, чтобы немедленно покинуть страну.



В заявлении офиса Дери говорится, что он поручил Управлению по народонаселению и иммиграции внести соответствующие изменения в закон. Пока неясно, как и когда закон будет продвигаться в Кнессете.

