



Дери нацелен на Минфин, а Смотрич – на Минобороны

В воскресенье лидер ШАС Арье Дери, сообщил новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он намерен запросить пост министра финансов в новой правящей коалиции, сообщает 12 канал.



Это произошло после известий о том, что глава партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич серьезно рассматривал эту должность для себя.

“Религиозный сионизм” отреагировал на решение Дери, заявив: “Бецалель Смотрич – следующий министр обороны, способный создать систему, регулирующую поселения и укрепляющую еврейскую идентичность страны”.



Еще неизвестно, согласится ли Нетаниягу назначить Смотрича министром обороны, поскольку, как сообщается, он хотел планировать сохранить эту должность в “Ликуде”, предположительно, за Йоавом Галлантом.



Как сообщает KAN, на выходных Дери обдумывал , хочет ли он получить эту должность, и консультировался с рядом экспертов. Он также встретился с Советом мудрецов Торы ШАСа в субботу вечером, чтобы рассмотреть требования партии в коалиционных переговорах. Совет призвал Арье Дери “продолжить переговоры, чтобы добиться наибольшей выгоды для всего народа Израиля”, — говорится в заявлении ШАС.

