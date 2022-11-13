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Дери нацелен на Минфин, а Смотрич – на Минобороны
13.11.2022 11:22 Наталья Богинская

Дери нацелен на Минфин, а Смотрич – на Минобороны

В воскресенье лидер ШАС Арье Дери, сообщил новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он намерен запросить пост министра финансов в новой правящей коалиции, сообщает 12 канал. 

Это произошло после известий о том, что глава партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич серьезно рассматривал эту должность для себя.
“Религиозный сионизм” отреагировал на решение Дери, заявив: “Бецалель Смотрич – следующий министр обороны, способный создать систему, регулирующую поселения и укрепляющую еврейскую идентичность страны”.

Еще неизвестно, согласится ли Нетаниягу назначить Смотрича министром обороны, поскольку, как сообщается, он хотел планировать сохранить эту должность в “Ликуде”, предположительно, за Йоавом Галлантом.

Как сообщает KAN, на выходных Дери обдумывал , хочет ли он получить эту должность, и консультировался с рядом экспертов. Он также встретился с Советом мудрецов Торы ШАСа в субботу вечером, чтобы рассмотреть требования партии в коалиционных переговорах. Совет призвал Арье Дери “продолжить переговоры, чтобы добиться наибольшей выгоды для всего народа Израиля”, — говорится в заявлении ШАС.
 

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