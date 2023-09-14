



Дери: коалиция не должна навязывать реформу

Лидер партии ШАС Арье Дери заявил в интервью, что правительство не должно принимать новые законы по реформированию судебной системы, не обращая внимания на активную оппозицию и постоянные массовые протесты.



В интервью новостному сайту Кикар Ха Шаббат Дери признал, что жесткая позиция нынешнего правительства способствовала возникновению активного движения протеста против реформы, признал, что демонстрации помешали проведению запланированной масштабной реформы, и признал, что в ближайшее время он не вернется в кабинет министров.



"Это был очень тяжелый год с реформой и протестами - я не помню ничего подобного, - но мы должны уметь с этим справляться", - сказал Дери. Отвечая на вопрос о том, не помешало ли протестное движение принятию закона о реформе, Дери сказал: "Конечно, протесты остановили тот темп законотворчества, который предполагался.



"Сейчас судебная реформа не продвигается вообще", - признал он, добавив, что с оппозицией ведутся переговоры о принятии ограниченных частей судебной реформы наряду с существенным замораживанием остальных законопроектов.



Должны ли мы, используя свое большинство в 64 места, продвигать эту реформу и говорить: "Нас избрало общество", а меньшинство не принимать во внимание? Я думаю, что нет", - сказал он.



Однако, добавил он, "я еще не видел ни одного лидера оппозиции - ни Ганца, ни Айзенкота или Саара - который бы сказал, что опасность слишком велика, и мы обязаны начать переговоры".