



Дери: Эхуд Барак и его люди надеются на хаос и свержение правительства

В интервью Аяле Хасон на канале КАН лидер ШАС Арье Дери высказался о перспективах правовой реформы.





По поводу протеста против правовой реформы он сказал: "Граждане, которые выходят на демонстрации, - исключительные люди. Я вижу, что они действительно чувствуют, что страна уходит. СМИ полностью мобилизованы. Те, кто предупреждает и пишет статьи, преследуют только одну цель - они хотят привести к конституционному кризису, чтобы правительство пало".





"Эхуд Барак и другие разочарованы тем, что общество не избрало их, и они ушли из политического дискурса. Они определили возможность свержения правого правительства сейчас путем полного хаоса", - добавил он.





"Закон Ярива Левина и Симхи Ротмана пройдет, а БАГАЦ его отклонит? Я не думаю, что эти законы будут отменены. В отличие от закона Дери, на этот раз в БАГАЦе есть по крайней мере треть судей, которые не отменят эти основные законы. И что это за лицемерие - заморозить процесс, мы прилагаем все усилия, чтобы это стало предметом разговора", - заключил Дери.

