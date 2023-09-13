



Деревня в обмен на палатку Хизбаллы: новое "достижение" Израиля

Как стало известно ливанской газете "Аль-Ахбар", спикер ливанского парламента Набиа Берри, временный премьер-министр Наджиб Микати и руководство армии и Хизбаллы в Ливане были проинформированы вчера, 12 сентября, о предложении Израиля по урегулированию на сухопутной границе.



По данным газеты, близкой к Хизбаллы, предложение включает в себя определение сухопутной границы между странами и уход с севера деревни Раджар в обмен на эвакуацию палатки Хизбаллы. Под "отводом войск с севера от деревни Раджар" подразумевается стена, которую Израиль построил для предотвращения проникновения в деревню, хотя эта часть, согласно международному праву, находится на ливанской территории.



Газета Исраэль Ха-Йом полагает, что речь, скорее всего идет о пробном шаре Хизбаллы.



Источник, близкий к UNIFIL, подтвердил газете, что израильские представители обсуждали всю ливанскую территорию к северу от Раджар, а также все спорные точки вдоль сухопутной границы. Согласно полученной информации, целью дискуссий была выработка механизма реализации израильского предложения, который будет обсуждаться сторонами на следующей встрече.



Вчера вечером ливанская газета сообщила, что израильская делегация на встрече в прибрежном городе Накура, расположенном недалеко от северной границы, выразила согласие отступить к северу от деревни Раджар в обмен на “эвакуацию” палатки Хизбаллы в районе Хар Дов. Сообщение не получило подтверждения из других источников.