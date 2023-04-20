Депутаты Заксобрания Петербурга отчитались о доходах в новом формате
Петербургский парламент опубликовал сведения о доходах и расходах депутатов Заксобрания. Теперь вместо имен и фамилий там указаны “депутат 1”, “депутат 9” и так далее.
В начале февраля Владимир Путин подписал закон, который разрешает депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе. Они продолжат подавать декларации о своих доходах и расходах, но в интернете будут публиковать только обобщенную статистическую информацию без персональных данных.
Позже петербургские депутаты тоже разрешили себе обезличить декларации о доходах. Дмитрий Песков уверил, что новая процедура подачи деклараций не повлияет на борьбу с коррупцией и отметил, что “условия СВО вносят свою специфику”.
Заксобрание Санкт-Петербурга опубликовало обезличенные декларации. Народу рассказали о доходах его слуг, но спрятав фамилии за номерами. Этот трюк депутаты разрешили себе ещё в марте по примеру коллег из Госдумы.— SVTV NEWS (@svtv_news) April 20, 2023
Пока нас пугали «родителем №1», сзади подкрался «депутат №27». pic.twitter.com/tjmDzYXe7F