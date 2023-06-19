



Депутаты Рады призывают мир признать Беларусь государством-агрессором

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде принять обращение к ООН, Европарламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы (ПАСЕ), НАТО, ГУАМ, национальным парламентам стран мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором. Соответствующий проект постановления №9397 зарегистрирован в украинском парламенте 16 июня.



Прежде всего нардепы предлагают Раде признать Республику Беларусь государством-агрессором.



Далее в проекте обращения они акцентируют на недопустимости безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные с начала агрессии против Украины, и необходимости призвать международное сообщество признать Республику Беларусь государством-агрессором, всесторонне поддерживающим терроризм Российской Федерации, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность.



В то же время парламентарии выступают с призывом к международным партнерам Украины усилить давление на Республику Беларусь, в том числе путем внедрения санкций, чтобы остановить агрессию и заставить белорусское руководство прекратить разрешать использовать территорию Беларуси для совершения военных преступлений, преступлений против человечности и террористических актов против Украины и ее граждан.



Раде также предлагают призвать правительства и парламенты государств мира способствовать оказанию Украине необходимой военной помощи с целью усиления ее оборонных возможностей, гуманитарной помощи для пострадавшего мирного населения и внутренне перемещенных лиц.



Кроме того, документ содержит призыв к правительству Украины немедленно проработать вопрос о расторжении дипломатических отношений между Украиной и Республикой Беларусь.



Соавторами законодательной инициативы выступили Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский, Наталия Пипа, Роман Костенко (все четверо из фракции "Голос"), Маским Бужанский, Никита Потураев, Евгения Кравчук (все из "Слуги народа"), Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), Ирина Констанкевич, Игорь Гузь (группа "За майбутне"), Михаил Цимбалюк ("Батькивщина").