



Депутаты призывают изменить правила открытия огня на египетской границе

В субботу вечером, 3 июня, депутаты Кнессета призвали изменить правила ведения боевых действий ЦАХАЛом в районе египетской границы в ответ на теракт, совершенный египетским пограничником, в результате которого погибли трое израильских солдат.



Однако расследование инцидента не установило точных обстоятельств произошедшего, и имели ли какое-либо отношение к невозможности предотвратить нападение правила открытия огня пока не определено.



“Правила открытия огня против террористов и вооруженных контрабандистов должны быть немедленно изменены”, – написал член парламента от партии “Ликуд” Данни Данон в ответ на сообщение о том, что солдаты в районе дислокации жаловались на ограничительные правила ведения боевых действий в последние месяцы. “Юридические аргументы связывают руки воинам, защищающим свою Родину, и цена слишком высока. Мы должны были положить этому конец”.

Альмог Коэн от партии “Оцма Йегудит” сообщил, что знает семью погибшего Охада Дахана и выразил соболезнования скорбящим, а также призвал к усилению мер против контрабандистов.



Согласно первоначальным сообщениям Израиля и Египта, к инциденту якобы была причастна контрабанда.



“Контрабанда наркотиков – это национальная чума и финансовый спасательный круг для преступных организаций, и иногда наглость контрабандистов увеличивается с помощью внедорожников, приборов ночного видения, оружия и передового оборудования”, – сказал Коэн. “Армия должна относиться к контрабанде оружия как к проникновению через границу во всех смыслах и целях и убивать контрабандистов”.



Коалиция и оппозиция отреагировали на субботний инцидент в основном сдержанно, выразив соболезнования семьям и поручив ЦАХАЛу провести расследование по этому поводу.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что инцидент был “серьезным и аномальным”, и пообещал, что он будет тщательно расследован.



Депутат Кнессета Элияху Ревиво призвал Египет также провести расследование и дать объяснение инциденту.



“Мы должны потребовать от наших египетских коллег провести всестороннее расследование и дать четкие ответы о страшном событии”, – сказал Ревиво.