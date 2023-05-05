



Депутаты призвали запретить “террористическую” правозащитную организацию

Закрытое собрание по борьбе с антисемитизмом и БДС в Кнессете призвало во вторник к немедленному закрытию и запрету правозащитной организации “Центр защиты личности”. Собрание было созвано для экстренного обсуждения результатов расследования, проведенного правой группой “Ад Кан” с подробным описанием деятельности “Центра защиты личности”.



В расследовании сообщается, что Далия Кирштейн, основательница Центра и его генеральный директор в течение 30 лет, говорила: “Я предполагаю, что будет еще одна интифада, и надеюсь, что это произойдет. Я могу понять, почему в такой борьбе вы должны убивать время от времени."



Кроме того, она заявила: “Я была бы счастлива, если бы движение BDS сильно выросло. Я не думаю, что Израиль должен быть еврейским государством, он должен быть государством всех его граждан. "



Относительно “Яд-Вашем”, Кирштейн высказалась так: “Я думаю, что это очень серьезное исследовательское учреждение, но оно играет политическую и грязную роль”.



Среди депутатов, присутствовавших на встрече, были депутаты “Ликуд” Ариэль Калнер, Боаз Бисмут и Авихай Буарон; депутаты “Религиозного сионизма” Лимор Сонн Хар-Мелех, Цви Суккот, Охад Таль и другие.



В расследовании утверждается, что организация стала своего рода “исполнительным органом” Управления по делам заключенных Палестинской автономии, который направляет террористов и их семьи в Центр сразу после совершения терактов для получения юридической помощи.



По данным “Ад Кана”, Кирштейн напрямую поддерживает семьи террористов. Обнаружено, что Центр работал над предотвращением сноса дома террориста, несмотря на то, что члены его семьи были арестованы по подозрению в том, что им было известно о его намерении совершить теракт, а его мать была осуждена за непредотвращение преступления.



“Терроризм невозможен без защиты”, – заявил Калнер. “Как выяснилось в ходе расследования, Центр защиты личности не является правозащитной организацией, это организация, отрицающая существование Государства Израиль. Трудно финансировать такую ​​организацию через людей, которые живут в Израиле и сталкиваются с терроризмом на собственном опыте, поэтому они едут в Европу, представляются правозащитной организацией и собирают деньги”.



“Эта ситуация не может продолжаться, Государство Израиль не может позволить Центру существовать в Израиле как правозащитной организации или как признанной ассоциации”, – заключил он.