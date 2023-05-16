



Депутаты послу Норвегии: прекратите финансирование протеррористической НПО

Несколько депутатов Кнессета написали письмо послу Норвегии в Израиле с просьбой прекратить перевод средств в неправительственную организацию, которая оказывает юридическую поддержку террористам и их семьям .



Организация HaMoked ранее подвергалась критике за оказание поддержки террористическим организациям на палестинских территориях.



Согласно письму, написанному от имени членов Кнессета и представителей семей, которые потеряли родственников в результате терактов, израильские СМИ ранее сообщали, что организация и бывший генеральный директор Далия Кирштейн активно поддерживали подстрекательство к терроризму и насильственное сопротивление Израилю.



Кроме того, Кирштейн утверждает, что не принимает определение Израиля как еврейского государства.



Среди 20 депутатов, подписавших письмо, Симха Ротман, Цви Суккот, Охад Таль и Тали Готтлиб.



Согласно письму, в период с 2007 по 2017 год посольство Королевства Норвегии напрямую направило 8 719 854 шекелей в HaMoked. Норвежский совет по делам беженцев, который в настоящее время является независимой организацией, основанной правительством Норвегии во время Второй мировой войны, передал организации 19 345 332 шекеля в период с 2009 по 2022 год. .



В письме говорится о непрекращающихся усилиях Норвегии по борьбе с терроризмом при одновременной поддержке таких организаций, как HaMoked.



"Мы уверены, что ваше правительство не захочет финансировать деятельность, поддерживающую терроризм и убийство невинных людей", — говорится в письме.



В письме также говорилось об основании Израиля вскоре после Холокоста, в котором Норвегия сыграла важную роль в спасении евреев. Депутаты отметили, что финансовая поддержка организации Норвегией нанесет ущерб еврейской государственности и только еще больше поощрит террористическую деятельность.



