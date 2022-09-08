



Депутаты Петербурга просят выдвинуть Путину обвинение в госизмене

Депутаты муниципального совета муниципального образования Смоленское в Санкт-Петербурге обратились в Госдуму РФ с заявлением о том, что в действиях президента Владимира Путина прослеживаются признаки государственной измены.



Депутат от партии "Яблоко" Никита Юферев в Twitter опубликовал фотографии с текстом обращения.



"Одной из целей "специальной военной операции" была объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. За время "СВО" Украина получила современную военную технику и средства в сумме на $38 млрд. Это больше военного бюджета Польши и Канады", — сказано в обращении депутатов в Госдуму.



