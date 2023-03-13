



Депутаты от ”Ликуд”: "Оппозиция нас обыгрывает"

В партии “Ликуд” растут опасения, что усилия по проведению судебной реформы министра юстиции Ярива Левина, а также поведение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира могут привести к падению правительства.



12 канал опубликовал цитаты с заседания фракции “Ликуд” в понедельник, на котором депутаты от партии потребовали смягчить или даже остановить судебные реформы, чтобы создать возможность для диалога с оппозицией по реформам.



Депутат Кнессета Эли Далаль выразил свое недовольство поведением Бен-Гвира и попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу вмешаться, чтобы обуздать министра национальной безопасности.



“Даже люди правых взглядов, не знакомые с реформами, обеспокоены тем, что они слышат, а заявления Бен-Гвира о юридическои советнике и полицейских их, мягко говоря, не успокаивают”, – сказал он.



Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил, что правительство проигрывает спор о судебной реформе.



"Мы крупно проигрываем в этом разговоре, они нас обыгрывают. И что нам делать? Мы наслаждаемся ситуацией, плывем по течению и надеемся на лучшее. Все, кто думает, что только один или два человека пострадают, если мы проиграем здесь – это неправильно. Мы все проиграем и вернемся в оппозицию”, – считает министр.



Депутат Кнессета Дани Данон призвал премьер-министра расторгнуть соглашение о конфликте интересов. Юридический советник Гали Бахарав-Миара утверждает, что запрещает ему участвовать в усилиях по проведению судебной реформы или содействовать переговорам с оппозицией по этому вопросу.



“Вы премьер-министр, а не сторонний наблюдатель. Народ дал “Ликуд” четкий мандат на руководство страной. Не может быть, чтобы неизбранные чиновники не позволяли вам заняться главным вопросом, которым занимается правительство, и спасти нашу страну от катастрофы. Я призываю вас объявить, что подписанное вами соглашение о конфликте интересов является недействительным, и немедленно начать работу по поиску выхода из кризиса”, – высказался Данон.



Премьер-министр Нетаньяху попытался успокоить членов своей фракции и заявил: “Эта коалиция – железная стена. Я не хочу подавать ложные надежды на то, что это правительство рухнет, оно сильное”.