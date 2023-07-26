



Депутаты “Ликуд”: Мы заплатили слишком высокую цену за закон

Праздничное селфи, которое члены Кнессета сделали вместе с Яривом Левиным, и общественное ликование после принятия Кнессетом законопроекта об “основаниях разумности”, только частично скрыли мрачные настроения многих членов “Ликуда”. Несколько членов фракции “Ликуд” заявили, что они ушли после голосования 64-0 за спорный закон "без чувства победы".



“Цена, которую мы заплатили за этот законопроект, слишком высока во многих областях. Радоваться нечему, хотя мы и сделали то, что должны были сделать”, – заявил вчера один высокопоставленный представитель “Ликуд”.



Другой депутат от партии считает, что Нетаниягу не случайно покинул пленум Кнессета сразу после голосования и не фотографировался с остальными. По его мнению, премьер-министр не хотел участвовать в праздновании победы Левина.



“Я не снимался на “фото победы”, потому что знал, что обе стороны проиграли”, – сказал еще один депутат “Ликуд”. “Я не хотел праздновать победу, когда социальная цена, которую мы заплатили, очень высока”.



Представители “Ликуд” говорят, что не сожалеют о проведении голосования, и утверждают, что оппозиция не оставила им выбора после того, как длительные, но бесплодные переговоры не привели к компромиссному решению. Тем не менее, они признают, что “назвать это день счастливым или хорошим для граждан Израиля нельзя”.



“Нам нужно спросить себя, стоила ли цена законопроекта об “основании разумности”, который представляет собой лишь крошечную запятую в более широкой реформе, той цены, которую мы заплатили и будем платить в будущем. Нам придется рассчитаться, но другая сторона также должна спросить себя о своей роли в том, как мы попали в эту ситуацию”, – считают они.