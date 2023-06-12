



Депутаты коалиции: Министр юстиции полностью подавлен

Министр юстиции Ярив Левин вчера в преддверии голосования по выбору представителей Кнессета в комитете по отбору судей был подавлен, пишет Israel Hayom.



Представители коалиции, которые разговаривали с Левиным, описали его как "полностью подавленного".



Законодатели сказали, что Левин проявил полное безразличие к комитету по отбору судей, заявив, что оба представителя Кнессета с таким же успехом могут быть оппозиционными депутатами. Левин сказал: "Комитет не представляет для меня никакого интереса. Насколько я понимаю, в нем могут быть два представителя оппозиции. Так будет лучше".



Как сообщалось, в минувшие выходные Левин в течение нескольких часов встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. По словам одного из источников, который вчера разговаривал с Левиным, "он на грани того, чтобы уйти в отставку. Для него это все или ничего".



Источники, близкие к Левину, прокомментировали вышесказанное, заявив, что министр не унывает, но подтвердили, что, по его мнению, в комитет по отбору судей могут быть избраны два представителя оппозиции. Источники сказали, что если бы оппозиция оставила в гонке хотя бы двух кандидатов, Левин обязательно призвал бы голосовать за них.



Ханох Милвицки, представитель “Ликуда” на переговорах, проходящих в резиденции президента, заявил вчера, что Кнессет должен начать законодательное оформление законопроекта, ограничивающего применение принципа разумности, и законопроекта, изменяющего роль юридических консультантов - двух вопросов, по которым стороны пришли к соглашению в ходе переговоров. По его словам, представители коалиции доказали "добрые намерения на переговорах, и пришло время действовать".

