



Депутаты Кнессета покинули пленум и поехали бороться с реформой в Тель-Авив

Члены фракции "Еш Атид" объявили, что покидают Кнессет, чтобы присоединиться к демонстрантам в Тель-Авиве.



"Фракция Еш Атид, возглавляемая лидером оппозиции Лапидом, решила в этот момент вместе покинуть Кнессет, присоединиться и поддержать тысячи патриотических демонстрантов в Тель-Авиве, протестующих против разрушительного правительства и разрушения израильской демократии". Председатель Авода Мейрав Михаэли и ее депутаты также покинули здание Кнессета и направились к демонстрации.