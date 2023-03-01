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Депутаты Кнессета покинули пленум и поехали бороться с реформой в Тель-Авив
01.03.2023 14:58 Аркадий Бочаровский

Депутаты Кнессета покинули пленум и поехали бороться с реформой в Тель-Авив

Члены фракции "Еш Атид" объявили, что покидают Кнессет, чтобы присоединиться к демонстрантам в Тель-Авиве.

 "Фракция Еш Атид, возглавляемая лидером оппозиции Лапидом, решила в этот момент вместе покинуть Кнессет, присоединиться и поддержать тысячи патриотических демонстрантов в Тель-Авиве, протестующих против разрушительного правительства и разрушения израильской демократии". Председатель Авода Мейрав Михаэли и ее депутаты  также покинули здание Кнессета и направились к демонстрации.

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