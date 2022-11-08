



Депутаты Европарламента расследуют скандал со шпионским ПО Pegasus

Следственный комитет Европарламента, расследующий использование программ-шпионов правительствами блока, заявляет, что исполнительная власть ЕС и страны-члены не в состоянии должным образом справиться со скандалом, связанным со слежкой за оппозиционными политиками и журналистами.



В опубликованном сегодня проекте доклада комитет, расследующий деятельность Pegasus, говорит, что Европейский совет и национальные правительства "практикуют omertà" — кодекс молчания — и сожалеет о том, что Европейская комиссия лишь "неохотно и фрагментарно" поделилась информацией о шпионских атаках.



Представитель Комиссии отвечает, что любая попытка служб национальной безопасности незаконно получить доступ к данным граждан "неприемлема", и настаивает на том, что она уже начала принимать меры по защите журналистов от использования шпионского ПО.



Парламентский комитет расследовал использование правительствами израильского шпионского ПО Pegasus и других инвазивных инструментов наблюдения, рассматривая такие технологии как угрозу демократии ЕС.



Pegasus был разработан израильской NSO Group и предназначен для взломов мобильных телефонов и извлечения из них огромного количества информации, включая текстовые сообщения, пароли, местоположения, записи с микрофонов и камер.



Компания продвигает эту технологию как инструмент для борьбы с преступниками, но во всем мире было обнаружено много случаев, когда правительства использовали ее против диссидентов, журналистов и политических оппонентов.



По словам законодателей ЕС, NSO Group продает свою продукцию как минимум в 14 странах ЕС.

