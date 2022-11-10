



Депутаты Европарламента поддержали вступление Хорватии в Шенген

В четверг депутаты Европарламента одобрили отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией.



В отчете, принятом 534 голосами против 53 и воздержавшимися 25, Европейский парламент одобряет превращение Хорватии в полноправного члена Шенгенской зоны. 9 декабря 2021 года Совет подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые условия для полного применения Шенгенских правил. Теперь депутаты Европарламента призывают Совет продолжить процесс и принять окончательное решение об отмене пограничного контроля.



Чтобы обеспечить соблюдение основных прав на внешних границах ЕС, депутаты Европарламента призывают Хорватию проинформировать парламент и Совет о том, как она реализовала свой план действий. После сообщений о задержаниях на границах Хорватии депутаты Европарламента хотят, чтобы Комиссия оценила управление внешними границами Хорватии и аспекты основных прав (в том числе посредством выездов на места) в рамках программы оценки Шенгенской зоны.



Европейский парламент уже давно выступает за расширение Шенгенской зоны свободного передвижения, которая сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).



После голосования докладчик Пауло Рангель сказал: "Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. Он выполнил 281 рекомендацию в 8 областях Шенгенского законодательства. Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года!"



Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Советом ЕС единогласно.

