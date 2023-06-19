



Депутату Кнессета сказали: иди изнасилуй еще одну



"Оскорбление памяти жертв израильских операций" - так назывались дебаты в Кнессете, инициированные Ханохом Милвицки, которые касались летнего лагеря для "детей израильских и палестинских семей, потерявших родителей" в молодежной деревне Бен-Шемен.



В ходе дискуссии в комитете Кнессета по образованию, культуре и спорту разгорелась жаркая ссора. После того как депутат Офер Касиф из блока "Хадаш-Тааль" сделал замечание депутату Ханоху Милвицки из партии "Ликуд" и заявил, что тот нечестен, Милвицки в ответ назвал Касифа сторонником терроризма. Касиф не остался в долгу и крикнул Милвицкому: "Иди и изнасилуй еще одну", намекая на прошлые заявления о якобы имевшем место его сексуальном нападении.



В сентябре прошлого года, незадолго до того, как Ханох Милвицки прошел в Кнессет по списку "Ликуда", пресса опубликовала показания женщины, которая утверждала, что Милвицки совершил над ней сексуальное насилие. Милвицки категорически отрицает обвинения.