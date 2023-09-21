



Депутатский запрос к минздраву после новой кибератаки на больницу

После кибератаки на больницу "Кфар-Шауль" ("Эйтаним") в Иерусалиме депутат кнессета от партии «Еш Атид» и член комиссии по здравоохранению Кнессета Татьяна Мазарская в очередной раз обратилась к министру здравоохранения, чтобы узнать, как Минздрав готовится защитить больницы в Израиле от кибератак.



После атаки на больницу "Мааяней Иегошуа", около месяца назад депутат кнессета обратилась в канцелярию министра, но не получил ответа. После очередной кибератаки отправлено еще одно обращение.



После кибератаки, произошедшей в больнице «Гилель Яффе» в Хадере 13 октября 2021 года, в комиссии по здравоохранению было проведено обсуждение этого вопроса с целью понять причины неудач, извлечь уроки и решить проблемы в системе здравоохранения. Среди прочего, в ходе этой дискуссии было предложено признать больницы «критически важной государственной инфраструктурой», что могло бы предотвратить успех новой атаки, которая привела к нанесению ущерба здоровью и благополучию пациентов.



Ввиду того, что этот вопрос находится в ведении министра здравоохранения, депутат кнессета Мазарская еще раз обратилась к министру здравоохранения Моше Арбелю с просьбой сообщить, какие шаги были предприняты для укрепления киберсистемы в больницах и что министерство намерено делать в этом отношении в свете недавних событий.



Татьяна Мазарская: «Люди вынуждены отменять и откладывать лечение даже после нескольких месяцев ожидания.

Министерство здравоохранения обязано разработать план защиты больниц, план, который предотвратит ущерб здоровью людей. Министерство также должно признать больницы «критической государственной инфраструктурой» и поддержать мою инициативу по созданию единой медицинской карты, общей для всех больничных касс в Израиле, чтобы в случае атак такого типа ущерб здоровью и благополучию пациента будет сведен к минимуму».



