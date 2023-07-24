



Депутатов раскритиковали за селфи после принятия закона: Какая от этого польза?



Министр юстиции Левин и другие правые политики подверглись критике в социальных сетях за их праздничные фотографии сразу после принятия закона о “разумности”.



“Вы знаете, как это больно для многих людей. Миллионы израильтян сейчас встревожены, по-настоящему опечалены и напуганы, — пишет Ханох Даум для Srugim. - Так зачем вам эти праздничные селфи? Какая от этого польза?”



Некоторые также отмечают, что, премьер-министр поспешил покинуть пленум после голосования, а Левин был признан главным победителем дня и получил большую долю похвалы со стороны правых.