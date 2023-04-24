



Ротман вышел к протестующим

Демонстрации вспыхнули во время заседания совета управляющих Еврейского агентства в Тель-Авиве в воскресенье, когда выступал депутат Симха Ротман от партии Религиозный сионизм. Ротман, председатель Комитета по конституции, закону и правосудию, является одной из главных сил, продвигающих законодательство о судебной реформе, пишет jpost.



Одним из главных демонстрантов была раввин Леа Мюльштейн, международный председатель Arzenu, которая представляет реформистское и прогрессивное еврейство. Члены Arzenu скандировали “позор” и трясли погремушками, чтобы не дать Ротману говорить.



Исполнительный директор Еврейского агентства докторр Ижар Хес заявил в своем заявлении, что “это не совпадение, что Ротмана вывели из Всемирного сионистского конгресса через черный ход. Не случайно его встречали с непрекращающимся освистыванием члены Совета управляющих Еврейского агентства. Протесты в еврейском мире широкие, интенсивные и аутентичные. Нынешнее правительство серьезно навредило связям Израиля с еврейским миром. Ротман является символом законодательства о смене режима, а теперь он обиделся, что с ним точно так же обращаются?”



Другие присутствующие не согласились с тем, как проходил протест, но были тронуты этим жестом. Дов Бен-Шимон, генеральный директор Еврейской федерации Большого Метро-Веста, штат Нью-Джерси, сказал газете Jerusalem Post, что "раввин Леа - мужественный, сильный, смелый и благородный человек. Я горжусь тем, что она является руководителем Еврейского агентства. Я не согласен с ее действиями сегодня днем, но я глубоко тронут ее любовью к Ам Йисраэль [нации Израиля] и ее ценностями".



Дэрил Мессингер, председатель ARZA, сионистского отделения Движения за реформы и бывший председатель Движения за реформы в Северной Америке (URJ), выступила с речью. ”Вопреки лжи, которую распространяют ультраправые, мы любим Израиль, мы сионисты и хотим, чтобы Израиль был еврейским, демократическим и безопасным для всех его жителей, — сказала Мессингер. - Это и моя родина”.



Мессингер добавила, что ”вы утверждаете, что эта судебная реформа демократична, но она разрушит демократию, потому что не существует демократии без сдержек и противовесов и средств защиты меньшинств и тех, кто маргинализируется большинством”.



Депутат Кнессета Ротман заявил, что диалог с еврейской диаспорой должен стоять выше любых внутренних политических разногласий в Израиле.



Он сказал: ”К сожалению, есть некоторые безответственные стороны, которые втянули ЦАХАЛ и семьи погибших, а также День памяти и День независимости в политическую борьбу в попытке подорвать национальное единство. В том же контексте есть и другие, которые хотят подорвать священную связь между еврейской диаспорой, государством Израиль и израильским народом, распространяя дезинформацию против израильского правительства и его различных политик. У них ничего не получится. Разногласия, конечно, законны. Но мы никому не позволим нас разделить”.



