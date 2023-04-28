



Депутата исключили из партии за сравнение вакцины от COVID-19 с Холокостом

Британская консервативная партия исключила депутата, который в январе сравнил вакцины от COVID-19 с Холокостом.



Эндрю Бриджен опубликовал в Твиттере диаграмму эффективности вакцины, написав в Твиттере, что вакцины “наносят серьезный вред“.



Он написал: “Как сказал мне один консультант-кардиолог, это самое большое преступление против человечества со времен Холокоста“.



Согласно Кампании против антисемитизма, представитель консерваторов сказал: “Бриджен был исключен из Консервативной партии 12 апреля по рекомендации дисциплинарной комиссии. У него есть 28 дней с этой даты, чтобы подать апелляцию“.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак самым решительным образом осудил “подобные комментарии“.



“Очевидно, что совершенно неприемлемо устанавливать связи и использовать подобные выражения, и я полон решимости искоренить бедствие антисемитизма, — сказал Сунак. - Ему абсолютно нет места в нашем обществе. И я знаю, что последние несколько лет были сложными для еврейской общины, и я никогда не хочу, чтобы они снова испытали что-то подобное“.



Бриджен заявил в своем заявлении, что он был исключен из партии под “ложным предлогом“ и утверждал, что это произошло из-за коррупции.

Он добавил, что “продолжит служить своим избирателям, как я был избран, и намерен снова баллотироваться на следующих выборах“.

