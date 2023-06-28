



Депутата Хаскель сняли с трибуны Кнессета за выступление с дочерью на руках

Во вторник на пленарном заседании Кнессета произошло необычное событие: депутату Шарен Мирьям Хаскель от “А-Махане а-Мамлахти” не разрешили говорить, держа на руках дочку. Хаскель хотела представить предложенный законопроект на первое чтение в Кнессет, но юрисконсульт Кнессета попросил ее не говорить и спуститься с трибуны.



Позже депутат опубликовала заявление об инциденте, в котором говорится, что “печально, что председатель Кнессета, у которого дома двое детей, решил помешать женщине с ребенком подняться на трибуну и представить законопроект, как любой член Кнессета”.



“Я беру свою дочь на работу не для того, чтобы провоцировать или получать лайки, а потому, что я мать и хочу совместить материнство с карьерой, как и любая мать в государстве Израиль”, – добавила Хаскель . “С первого дня я не стыжусь ходить с дочерью, чтобы доказать всем женщинам, что это возможно и нужно, чтобы сделать материнство нормальным везде, даже в Кнессете”.



"На самом деле в уставе нет положения, запрещающего женщине выступать на пленарном заседании с ребенком, это исключительно на усмотрение председателя Кнессета, который сегодня принял печальное решение, унизительное и ужасное для меня как матери”, – подчеркнула депутат. “То, что поняли в других парламентах, очевидно, займет много времени в Израиле”.



Движение “Создание альтернативы” заявило в ответ, что “израильское правительство напоминает нам, что общественное пространство – это не то место, где нужны женщины. Исключение женщин начинается в коридорах правительства".