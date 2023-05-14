



Депутат Тали Готлиб призвала закрыть 11-й, 12-й и 13-й каналы





В субботу, 13 мая депутат Ликуда Талли Готлиб призвала министра связи Шломо Кари заставить прекратить вещание 11, 12 и 13 каналов.



"Министр связи имеет полномочия прекращать вещание СМИ в особых ситуациях и во время чрезвычайных ситуаций", - написала она. "Министр, пришло время заставить закрыть вещание 11, 12 и 13 каналов в рамках ваших полномочий согласно статье 13 закона "Безек"".



Она добавила, что Кари нужно бороться с "ненавистью, ложью и ущербом национальной устойчивости со стороны вредных пропагандистских медиа-каналов, отвечая единственным понятным им способом".



Раздел 13 закона, на который ссылается Готлиб, определяет, кому и в каких случаях разрешено блокировать вещание СМИ.