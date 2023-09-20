



Депутат Таль: Протесты против Нетаниягу – это протесты против Израиля

Депутат Кнессета от “Религиозного сионизма” Охад Таль обсудил с INN антиправительственные протесты после поездки премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты.



"Эти фотографии беспрецедентны. Никогда в истории Государства Израиль не было ничего подобного, чтобы израильские граждане вместе с местными евреями протестовали против премьер-министра", – говорит Таль. "Премьер-министр не представляет ту или иную группу, а, скорее, интересы всего Государства Израиль. Он работает над укреплением безопасности Израиля, установлением исторического регионального мира, укреплением экономики Израиля. Он продвигает эти шаги, и это общий интерес каждого, и кто бы ни действовал против премьер-министра в этом отношении действует против государства Израиль”.



Что касается замечания премьер-министра о том, что протестующие оказывают поддержку ООП и Ирану, Таль сказал, что премьер-министр опубликовал разъяснение, и действительно, это будет первый раз, когда за пределами ООН эти протестующие встанут рядом с демонстрантами, поддерживающими ООП. во время выступления премьер-министра.



“Мы определенно упали в глубокую пропасть, и очень жаль, что мы туда попали”, – сокрушается он.



Депутата Таля также спросили о законопроекте и позиции его партии относительно требования партий харедим о полном освобождении от налога.



"Я не хочу разжигать какие-либо споры, потому что все нужно делать организованно, обсуждать в соответствующих кабинетах и ​​в конструктивной манере, которая позволит нам достичь взаимопонимания, но протягивать руку к полному освобождению, конечно, немыслимо”, – заключает Таль.

