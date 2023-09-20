Депутат Таль: Протесты против Нетаниягу – это протесты против Израиля
Депутат Кнессета от “Религиозного сионизма” Охад Таль обсудил с INN антиправительственные протесты после поездки премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты.
"Эти фотографии беспрецедентны. Никогда в истории Государства Израиль не было ничего подобного, чтобы израильские граждане вместе с местными евреями протестовали против премьер-министра", – говорит Таль. "Премьер-министр не представляет ту или иную группу, а, скорее, интересы всего Государства Израиль. Он работает над укреплением безопасности Израиля, установлением исторического регионального мира, укреплением экономики Израиля. Он продвигает эти шаги, и это общий интерес каждого, и кто бы ни действовал против премьер-министра в этом отношении действует против государства Израиль”.
Что касается замечания премьер-министра о том, что протестующие оказывают поддержку ООП и Ирану, Таль сказал, что премьер-министр опубликовал разъяснение, и действительно, это будет первый раз, когда за пределами ООН эти протестующие встанут рядом с демонстрантами, поддерживающими ООП. во время выступления премьер-министра.
“Мы определенно упали в глубокую пропасть, и очень жаль, что мы туда попали”, – сокрушается он.
Депутата Таля также спросили о законопроекте и позиции его партии относительно требования партий харедим о полном освобождении от налога.
"Я не хочу разжигать какие-либо споры, потому что все нужно делать организованно, обсуждать в соответствующих кабинетах и в конструктивной манере, которая позволит нам достичь взаимопонимания, но протягивать руку к полному освобождению, конечно, немыслимо”, – заключает Таль.
ח"כ אוהד טל מהציונות הדתית מסמן את הקו האדום על חוק הגיוס, "יש להגיע להבנות אבל בוודאי שלתת את היד לפטור גורף זה דבר שבעיניי הוא לא יעלה על הדעת". pic.twitter.com/HLhluiiEjq— חזקי ברוך (@HezkeiB) September 19, 2023