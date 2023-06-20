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Депутат: такое впечатление, что Барак и Ганц по-прежнему министры обороны
20.06.2023 18:22 Аркадий Бочаровский

Депутат: такое впечатление, что Барак и Ганц по-прежнему министры обороны


  
Депутат Кнессета Цви Суккот (религиозные сионисты) дал интервью радио 103 FM с места теракта в Эли.

Суккот сказал: "Зрелище очень тяжелое. К сожалению, я была на месте нападения, я говорю с вами в слезах, здесь много крови на полу. Мы не должны переживать такое, и, конечно, это просто невозможно  в правой коалиции, кажется, что Ганц или Барак все еще министры обороны. Правительство изменилось, мы - правое правительство, и мы должны вести себя по-другому, и мы сделаем все, чтобы это произошло".

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