



Депутат: такое впечатление, что Барак и Ганц по-прежнему министры обороны





Депутат Кнессета Цви Суккот (религиозные сионисты) дал интервью радио 103 FM с места теракта в Эли.



Суккот сказал: "Зрелище очень тяжелое. К сожалению, я была на месте нападения, я говорю с вами в слезах, здесь много крови на полу. Мы не должны переживать такое, и, конечно, это просто невозможно в правой коалиции, кажется, что Ганц или Барак все еще министры обороны. Правительство изменилось, мы - правое правительство, и мы должны вести себя по-другому, и мы сделаем все, чтобы это произошло".