Депутат США назвала правительство Израиля “террористическим режимом”

Джейми Захлавей Бельсито, представляющая 4-й округ Массачусетса Эссекс в Палате представителей штата, в прошлую пятницу написала в Twitter, что администрация Байдена должна осудить новое правительство Израиля как “террористический режим”, имеющий целью убийство палестинских арабов.



“США должны признать, что израильская администрация – это бандитский террористический режим, управляемый апартеидом и преследующий цель убивать палестинцев. Убийства и захват земель не имеют ничего общего с антисемитизмом. Это геноцид”.



The US must acknowledge that the @Israel administration is an apartheid run thuggery terrorist regime on a mission to kill Palestinians. Killing and land taking has nothing to do with anti-semitism. It is genocide.

This is Netanyahu saying what his gov’t will do. He crosses every red line of US declared policy.

Question: Will we do anything?

Answer: Most likely we won’t. Instead White House & Congress will come up w/ lame excuses to delay taking action, as Netanyahu continues on his way. pic.twitter.com/2DrIgcYvVw